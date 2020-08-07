أمانة جدة تغلق 52 مطبخًا وتزيل 227 حظيرة عشوائية مخالفة

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - واس

أسفرت حملات أمانة محافظة جدة الميدانية على نطاق ١٩ بلدية فرعية عن إغلاق 52 مطبخ ولائم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-١٩”، والاشتراطات الصحية البلدية للموقع والأحكام النظامية ذات الصلة المتعلقة بالنشاط داخل المطابخ.

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وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنه جرى إزالة 227 حظيرة عشوائية مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية، كما جرى التأكد من التزام المطابخ المصرح لها بالذبح بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية.

وأكد متابعة عمليات الذبح بصورة نظامية بداخلها والتخلص السليم من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة، وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً في المكان المحدد من قبل البلدية، وفق الآلية التي تحددها، وعدم البيع بشكل مخالف مما يسبب ضرر وتشوه بصري بالمدينة.

من جانبها دعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للتعاون من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.

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