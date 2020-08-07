محمد بن مسعود - الدمام - استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً سجلت تونس 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها سبع إصابات محلية، و 34 إصابة وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1642 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً.فيروس كورونا الجديد تونس تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-06 سجلت تونس 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها سبع إصابات محلية، و 34 إصابة وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1642 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً. Advertisements 06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 11:47 PM استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً سجلت تونس 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها سبع إصابات محلية، و 34 إصابة وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1642 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً. ، تونس تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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