حريق في محطة قطار الحرمين بالسعودية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 6 أغسطس 2020 11:15 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 273 زيارة

‏يحاول رجال الدفاع المدني في السعودية، السيطرة على حريق نشب داخل سور محطة قطار الحرمين بحي السليمانية والذي شهد مطلع الأسبوع الحالي البدء في عمليات الترميم عقب الحريق الذي شهده ذات الموقع منذ 11 شهرا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أكد العقيد محمد بن عثمان القرني المتحدث ‏باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً عن وجود حريق في ساحة محطة قطار الحرمين.

وأضاف القرني، فور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق اللازم والسلالم والمعدات المساندة للموقع، وبوصول الفرق اتضح ان الحادث عبارة عن إشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بمساحة (20*60) م حيث عملت الفرق على احتواء الحادث في موقعه دون الانتشار للمواقع المجاورة ولازالت الفرق تعمل لإخماد الحريق دون إصابات حتى لحظة إعداد هذا البيان.