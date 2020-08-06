، "العساكر" مغردًا: "فيفاء".. مدرجات زراعية تبهج النظر وقمم تأسرك ببهائها ،

محمد بن مسعود - الدمام - التغريدة تضمنت مقطع فيديو مدته 53 ثانية عرض مناظر منوعة للمحافظة

قال بدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، رئيس مركز مبادرات "مسك"، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: "فيفاء.. الجمال في صورٍ مبهرة من بلادي.. مدرجات زراعية تبهج النظر.. وقمم تأسرك ببهائها".

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو مدته 53 ثانية؛ عرض مناظر منوعة لمحافظة فيفاء، وذكر فيه موقع فيفاء الجغرافي، وقمة العبسية الأعلى، وأبرز المحاصيل الزراعية، وما يميز المحافظة من مدرجات زراعية، وأنها موطن البن الخولاني الأصيل، ونجاح تجربة زراعة شجرة الكاكاو في المحافظة.

وتعد جبال فيفاء جنوب السعودية، وجهة سياحية يقصدها الزوار من داخل المملكة ومن خارجها، لما تحتويه من طبيعة بِكر خلاّبة، ولما لجوّها العليل من ميزة نادرة، لاعتداله طيلة أيام العام، كما أن الضباب لا يكاد يفارق سفوح قممها، لذلك تلقب بـ"معشوقة الضباب"، كما تدعى يسمونها بـ"جارة القمر" لجبالها الشاهقة التي تبدو وكأنها بجانب القمر ليلاً.

فيفاء..

الجمال في صورٍ مبهره من بلادي ..

مدرجات زراعية تبهج النظر..

وقممٌ تأسرك ببهائها .. 🙏🏼🇸🇦💚 pic.twitter.com/uuRv9t4DpT — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) August 6, 2020

— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker)محافظة فيفاء