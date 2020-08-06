، "العساكر" مغردًا: "فيفاء".. مدرجات زراعية تبهج النظر وقمم تأسرك ببهائها ،

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قال بدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، رئيس مركز مبادرات "مسك"، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: "فيفاء.. الجمال في صورٍ مبهرة من بلادي.. مدرجات زراعية تبهج النظر.. وقمم تأسرك ببهائها".
وتضمنت التغريدة مقطع فيديو مدته 53 ثانية؛ عرض مناظر منوعة لمحافظة فيفاء، وذكر فيه موقع فيفاء الجغرافي، وقمة العبسية الأعلى، وأبرز المحاصيل الزراعية، وما يميز المحافظة من مدرجات زراعية، وأنها موطن البن الخولاني الأصيل، ونجاح تجربة زراعة شجرة الكاكاو في المحافظة.
وتعد جبال فيفاء جنوب السعودية، وجهة سياحية يقصدها الزوار من داخل المملكة ومن خارجها، لما تحتويه من طبيعة بِكر خلاّبة، ولما لجوّها العليل من ميزة نادرة، لاعتداله طيلة أيام العام، كما أن الضباب لا يكاد يفارق سفوح قممها، لذلك تلقب بـ"معشوقة الضباب"، كما تدعى يسمونها بـ"جارة القمر" لجبالها الشاهقة التي تبدو وكأنها بجانب القمر ليلاً.— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker)
محافظة فيفاء
فيفاء..— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) August 6, 2020
الجمال في صورٍ مبهره من بلادي ..
مدرجات زراعية تبهج النظر..
وقممٌ تأسرك ببهائها .. 🙏🏼🇸🇦💚 pic.twitter.com/uuRv9t4DpT
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 11:59 PM
التغريدة تضمنت مقطع فيديو مدته 53 ثانية عرض مناظر منوعة للمحافظة
قال بدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، رئيس مركز مبادرات "مسك"، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: "فيفاء.. الجمال في صورٍ مبهرة من بلادي.. مدرجات زراعية تبهج النظر.. وقمم تأسرك ببهائها".
وتضمنت التغريدة مقطع فيديو مدته 53 ثانية؛ عرض مناظر منوعة لمحافظة فيفاء، وذكر فيه موقع فيفاء الجغرافي، وقمة العبسية الأعلى، وأبرز المحاصيل الزراعية، وما يميز المحافظة من مدرجات زراعية، وأنها موطن البن الخولاني الأصيل، ونجاح تجربة زراعة شجرة الكاكاو في المحافظة.
وتعد جبال فيفاء جنوب السعودية، وجهة سياحية يقصدها الزوار من داخل المملكة ومن خارجها، لما تحتويه من طبيعة بِكر خلاّبة، ولما لجوّها العليل من ميزة نادرة، لاعتداله طيلة أيام العام، كما أن الضباب لا يكاد يفارق سفوح قممها، لذلك تلقب بـ"معشوقة الضباب"، كما تدعى يسمونها بـ"جارة القمر" لجبالها الشاهقة التي تبدو وكأنها بجانب القمر ليلاً.— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker)
فيفاء..— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) August 6, 2020
الجمال في صورٍ مبهره من بلادي ..
مدرجات زراعية تبهج النظر..
وقممٌ تأسرك ببهائها .. 🙏🏼🇸🇦💚 pic.twitter.com/uuRv9t4DpT
، "العساكر" مغردًا: "فيفاء".. مدرجات زراعية تبهج النظر وقمم تأسرك ببهائها ،
المصدر : الخليج 365
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