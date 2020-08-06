محمد بن مسعود - الدمام - بلع إجمالي الإصابات 4,802,491 إصابة .. والوفيات 157,631 وفاة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 53,685 إصابة مؤكدة و1,320 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليزك، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,802,491 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 157,631 وفاة.فيروس كورونا الجديد 06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 11:57 PM بلع إجمالي الإصابات 4,802,491 إصابة .. والوفيات 157,631 وفاة Advertisements الولايات المتحدة تسجل 53,685 إصابة جديدة و1,320 وفاة بـ "كورونا" الولايات المتحدة تسجل 53,685 إصابة جديدة و1,320 وفاة بـ "كورونا" سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 53,685 إصابة مؤكدة و1,320 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليزك، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,802,491 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 157,631 وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجل 53,685 إصابة جديدة و1,320 وفاة بـ "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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