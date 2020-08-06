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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين لمنطقتي الرياض وعسير، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد عوالق ترابية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدرعية الدلم والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.
وتشهد منطقة عسير استمرار سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والمجاردة وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 11:51 PM
تشمل عدداً كبيراً من المحافظات بالمنطقتين.. وتستمر حتى الثالثة صباحاً"الأرصاد" تنبه: عوالق ترابية بمنطقة الرياض وسحب رعدية على عسير
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين لمنطقتي الرياض وعسير، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد عوالق ترابية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدرعية الدلم والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.
وتشهد منطقة عسير استمرار سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والمجاردة وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.
، "الأرصاد" تنبه: عوالق ترابية بمنطقة الرياض وسحب رعدية على عسير ،
المصدر : الخليج 365
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