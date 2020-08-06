محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله صباح أمس الأربعاء الشيخ سليمان بن عبدالعزيز آل سليمان رئيس محكمة التمييز بالرياض عضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، بسبب أزمة قلبية، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون". 06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 11:47 PM Advertisements رئيس محكمة التمييز بالرياض سابقًا في ذمة الله رئيس محكمة التمييز بالرياض سابقًا في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله صباح أمس الأربعاء الشيخ سليمان بن عبدالعزيز آل سليمان رئيس محكمة التمييز بالرياض عضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، بسبب أزمة قلبية، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون". الكلمات المفتاحية ، رئيس محكمة التمييز بالرياض سابقًا في ذمة الله ،

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