محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 5123 حالةً والوفيات 210 أشخاص سجّلت اليونان 53 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 5123 حالةً. وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم الخميس، أنه لم تُسجّل حالات وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 210 حالات.فيروس كورونا الجديد اليونان تسجّل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-06 سجّلت اليونان 53 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 5123 حالةً. وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم الخميس، أنه لم تُسجّل حالات وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 210 حالات. Advertisements 06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 10:32 PM إجمالي الإصابات بلغ 5123 حالةً والوفيات 210 أشخاص إجمالي الإصابات بلغ 5123 حالةً والوفيات 210 أشخاص سجّلت اليونان 53 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 5123 حالةً. وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم الخميس، أنه لم تُسجّل حالات وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 210 حالات. ، اليونان تسجّل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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