رصد حساب موثق ينتحل صفة الأميرة هيفاء بنت الملك عبدالله

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): انتحل حساب موثق عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " شخصية الأميرة هيفاء بنت الملك عبدالله. انتحل حساب موثق عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " شخصية الأميرة هيفاء بنت الملك عبدالله. وادعى الحساب تقديم مساعدات مالية وهو حساب أحتيال ونصب، حيث يجب الحذر منه وعدم التواصل معه وعدم إعطائه أي معلومات شخصية أو مبالغ مالية، وفقا لما ذكره الحساب الرسمي لتاريخ آل سعود.

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