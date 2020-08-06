شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استعدادات مدارس جدة للدراسة عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثق مقطع فيديو استعدادات مدارس جدة للدراسة عن بعد، حيث توافرت كافة المتطلبات لتسجيل المحتوى الدراسي بدقة عالية لكافة المراحل الدراسية.

وجاء في المقطع الذي بثته قناة الإخبارية مراحل وعملية تسجيل المواد الدراسية تلفزيونيا لاستخدامها في الدراسة عن بعد.

ومن جانبه، تحدث معلم في مدرسة " دار الذكر " بجدة، عن خطوات التسجيل، قائلا إنها تمر بعدة مراحل، تبدأ من شرح المادة الدراسية من قبل المعلم، وبعد ذلك يتم تقييمها من قبل المشرف.

وأضاف المعلم: الخطوة التالية هي قيام اللجنة المشرفة على الموضوع بمنتجتها وإخراجها ومن ثم نشرها على المنصة التعليمية.