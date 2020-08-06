شكرا لمتابعة خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يعلن فتح التبرعات لمساعدة الأشقاء في لبنان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، فتح التبرعات لمساعدة الأشقاء في لبنان لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت. أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، فتح التبرعات لمساعدة الأشقاء في لبنان لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت. وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " إنه يمكن التبرع عبر : هنــــا . وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد أعلن عن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بتسيير جسر جوي إغاثي لمساعدة لبنان.

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