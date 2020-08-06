بتوجيه من المقام السامي.. وضع مؤشر لأسعار الأراضي لضبط التلاعب بها

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كشف محافظ الهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز الزوم، أن الهيئة تعمل على وضع مؤشر للأراضي، لضبط التلاعب بالأسعار بين بعض محتكري العقار، وذلك بتوجيه من المقام السامي.

وقال الزوم، في لقاء على “بودكاست سقراط”، إن الهدف من المؤشر هو أن يعرف المستهلك السعودي عندما يدفع سعر المتر في أحد الأحياء لشراء الأراضي أو العقار ما هي الخدمات التي سيحصل عليها .

وأضاف أن الهيئة بدأت بالرياض وحصرت الخدمات في 240 حيا، واعتمدت في وضع المؤشر على “جوجل ماب”، حيث جرى وضع وزن لكل حي حسب الخدمات العامة الموجودة من مدارس ومطاعم وأماكن ترفيه وما إلى ذلك.

وأشار إلى أن هذا المؤشر سيكشف للمستهلكين المضاربات التي تحدث في العقار، نظراً لأنه سيوضح لهم الخدمات التي يحصلون عليها مقابل السعر المدفوع في الأرض، ومن ثم كشف الممارسات الاحتكارية.

وأضاف الزوم أن الدراسات الآن جارٍ العمل عليها ووصلت إلى مراحل متقدمة، وبعدما يتم الانتهاء منها سيتم رفعها للمقام السامي لاعتمادها.



