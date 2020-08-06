القبض على مواطِنَيْن اثنين ومقيم سرقوا منزلًا بالمدينة المنورة

ألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على مواطنين اثنين ومقيم يمني لتورطهم بسرقة مبلغ 180 ألف ريال ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بمائتي ألف ريال من أحد المنازل، وضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على (مواطنين اثنين ومقيم يمني الجنسية) لتورطهم بسرقة مبلغ 180 ألف ريال، ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ 200 ألف ريال من أحد المنازل، وقد ضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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