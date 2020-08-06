بالفيديو.. إرشادات «الدفاع المدني» لتجنُّب مخاطر الأمطار والسيول

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الأمطار والسيول تُشكل خطرًا شديدًا يُهدِّد حياة الإنسان وممتلكاته، ونبهت إلى ضرورة اتباع عدة إرشادات لتجنُّب تلك المخاطر والحفاظ على السلامة العامة.

ونشر حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر، اليوم الخميس، فيديو يُوضِّح تلك الإرشادات التي جاءت كالتالي:

– متابعة الأخبار ووسائل الإعلام عند ورود تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار أو وجود سيول منقولة.

– الابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية.

– عدم المجازفة بدخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول.

– ساعِد الآخرين بالشكل الذي لا يُشكِّل خطورةً على حياتك وحياتهم.

– عند مشاهدة شخص يغرق، لا تحاول إنقاذه إذا كنت لا تجيد السباحة أو وجود تيار مائي قوي، وليكن الإنقاذ بقذف حبل طوق نجاة أو لوح خشب لإنقاذ الغريق دون تعريض نفسك للخطر.. وتذكر أن هذه المواقع طينية لزجة.

– عند احتمال وجود صواعق، ابتعد عن المناطق المكشوفة.

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– إذا كنت تقود سيارتك توجَّه بها بعيدًا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول.

للاطلاع على باقي التعليمات الإرشادية الوقاية من مخاطر الأمطار والسيول اضغط هنا:

يُذكر أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة دعت إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية مع شبه انعدام في مدى الرؤية، على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات المنطقة تشمل محافظات الطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والخرمة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وبحرة، وتربة، ورنية، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، بمشيئة الله.

ودعا المتحدث الرسمي إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرُّض للمخاطر المختلفة ولمتابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم، متمنيةً السلامة للجميع.

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