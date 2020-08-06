القبض على 5 متهمين سرقوا 150 ألف ريال ومجوهرات بـ1.2 مليون من منزل بالمدينة المنورة

الواقعة حدثت عام 1439هـ

ألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على 5 متهمين متورطين في سرقة مبلغ مالي ومجوهرات وذهب من أحد المنازل. وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكُّن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على متهمين في قضية سرقة حدثت عام 1439هـ –وهم: مواطنان في العقد الثاني من العمر، و3 مقيمين من الجنسية اليمنية– لتورطهم في سرقة 150 ألف ريال، ومجوهرات وذهب تُقدَّر قيمتها بنحو مليون و200 ألف ريال من أحد المنازل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضًا: بعد 72 حادثة.. شرطة الرياض تضبط إثيوبيين يسرقان المركبات «الجمارك» تكشف المركبات الممنوع استيرادها للسعودية

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