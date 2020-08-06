أمير القصيم يوجه فرق التطوع بالتعاون مع قطاعي الصحة والزراعة لتطبيق الإجراءات الوقائية

بالمهرجانات الزراعية المقامة بالمنطقة..
وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، فرق التطوع المتخصصة والعامة بالتعاون مع القطاع الصحي والزراعي؛ لتطبيق جميع الاحترازات الوقائية في المهرجانات الزراعية التي ستقام بالمنطقة، وتفعيل دورهم في هذا المجال.
وقال أمير القصيم: «إن من الأهمية تفعيل دور جميع الفرق التطوعية المتخصصة والعامة بالمنطقة للوصول إلى التطلعات تجاه تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية في المهرجانات الزراعية المقامة بالمنطقة، كون ذلك يأتي تعزيزًا لمبدأ التعاون بين الفرق التطوعية والقطاعات ذات العلاقة المساهمة في إقامة المهرجانات الزراعية بالمنطقة».
وأشار أمير المنطقة إلى أن الوطن يعتز بأبنائه ويقوى بهم ويحقق ريادته في التطور والتقدم بين الأمم، مشددًا على أهمية تفعيل دور الفرق التطوعية المتخصصة والعامة في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية في المهرجانات الزراعية، كون ذلك يأتي تطبيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في تعزيز تنمية العمل التطوعي، والوصول إلى تحقق روابط التطوع بالمنطقة أهدافها النبيلة التي أنشئت من أجلها.
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