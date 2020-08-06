وكالة الرئاسة لشؤون الحرمين تعلن نجاح خطتها لموسم الحج

أعلنت وكالة الرئاسة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية نجاح خطة الوكالة والإدارات التابعة لها خلال موسم حج هذا العام 1441. وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي عن نجاح خطة الوكالة، حيث جرى تنفيذ برنامج الوكالة وفق الخطة الموضوعة لها. مضيفا أن الوكالة أعدت خطة تشغيلية وتوجيهية وتقنية تراعي كافة الاحترازات التي اعتمدتها الدولة في موسم حج هذا العام، وقد اشتملت الخطة على عدد من الجوانب الوقائية والتوعوية والتوجيهية اللازمة والتي تحققت، بفضل الله، مستثمرة في تنفيذها جميع الوسائل البشرية والتقنية المتاحة في الوكالة. وبيّن المقوشي أنّه حتى تعظم الاستفادة في موسم حج لهذا العام تم تنفيذ وإطلاق منصة تفاعلية، جُمع فيها كل الإنتاج الذي يحتاجه المستفيد أو الحاج في منصة واحدة، تتضمن جميع ما يحتاجه المسلم في موسم الحج وجميع البرامج والتلاوات والدروس والمحاضرات والخطب والمقارئ القرآنية في منصة تفاعلية واحدة متاح تحميلها.



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