السديس: إعلام البريات في تجريم التفجيرات

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن التفجيرات جريمة في حق النفس البشرية. واعتبر السديس أن هذه التفجيرات جريمة في حق كل نفس بشرية يحرمها الإسلام، دين السلام والأمن، والذي جاء بحفظ الأرواح وصونها وحمايتها. كما بين أن هذه الجرائم الإرهابية المخربة هي اعتداء سافر وفاضح، وجناية في حق الإنسانية جميعًا، يبرأ منها الدين الإسلامي، ولا يقرها قانون ولا عقل ولا نفس سوية، موضحا أن هذه الأعمال التخريبية لا هدف لها إلا الإفساد وإزهاق الأرواح البريئة. ودعا الله، سبحانه، أن يحفظ بلادنا وقادتنا وولاة أمرنا، وأن يوفقهم لما فيه خير وصلاح للبلاد، وأن يؤمن بلادنا العربية والإسلامية كافة.



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