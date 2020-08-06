عاجل-مدني جدة يباشر حريقا بمحطة قطار الحرمين في السليمانية

يباشر الآن الدفاع المدني ⁧‫بمحافظة جدة‬⁩، حريقا اندلع في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بمساحة 20 * 60، في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وأوضح المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911، تلقى بلاغاً في تمام الساعة (19:27) من مساء اليوم الخميس، عن وجود حريق في ساحة محطة قطار الحرمين.

وفور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق اللازم والسلالم والمعدات المساندة للموقع. وبوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن إشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية، حيث عملت الفرق على احتواء الحريق في موقعه دون إنتشار للمواقع المجاورة، ولازالت الفرق تعمل لإخماد الحريق دون إصابات حتى لحظة إعداد هذا البيان.