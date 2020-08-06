وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911، تلقى بلاغاً في تمام الساعة (19:27) من مساء اليوم الخميس، عن وجود حريق في ساحة محطة قطار الحرمين.
وفور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق اللازم والسلالم والمعدات المساندة للموقع. وبوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن إشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية، حيث عملت الفرق على احتواء الحريق في موقعه دون إنتشار للمواقع المجاورة، ولازالت الفرق تعمل لإخماد الحريق دون إصابات حتى لحظة إعداد هذا البيان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-مدني جدة يباشر حريقا بمحطة قطار الحرمين في السليمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.