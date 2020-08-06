ترميم وتأهيل 20 مدرسة بصبيا

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي أن الأعمال التي طالت المباني والغرف الصفية والمرافق شملت ترميم نحو 9 مدارس وتأهيل 7 أخرى إضافة لملعب إدارة تعليم صبيا وإنشاء فصول إضافية في مختلف مكاتب التعليم لتغطية النمو في أعداد الطلاب وتلافي التكدّس في بعض المباني المدرسية القائمة؛ إضافة للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرًا إلى أن إدارة المشاريع والصيانة بالإدارة تعمل على استكمال الإجراءات النظامية لعدد من عمليات التأهيل والترميم والتي ستنفذ في المرحلة المقبلة.
وتفقد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي في وقت سابق، سير العمل في عدد من المشروعات التعليمية، واطلع على مستوى الإنجاز ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة.
وشملت الجولة المشاريع الحكومية الجديدة والفصول الدراسية والمرافق تحت الإنشاء إضافة لأعمال الترميم والتأهيل في عدد من المدارس، واستمع الدكتور الخرمي إلى شرح مفصل عن أبرز المراحل من قبل مدير إدارة المشاريع والصيانة المهندس عبدالله شريفي والتقى المهندسين والعاملين على إنجاز هذه الأعمال.
وأشاد الدكتور الخرمي بحرص وزارة التعليم على توفير البيئة التعليمية المتميزة للطلاب والطالبات، وذلك من خلال جملة من المشروعات التعليمية الضخمة التي تنفذها الوزارة في كل مناطق ومحافظات المملكة بمتابعة حثيثة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
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