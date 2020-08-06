السعودية اليوم / اليونان تسجّل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أثينا 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واس

سجّلت اليونان 53 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم أنه لم تُسجّل حالات وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 210 حالات.

// انتهى //

22:06ت م

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أثينا 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسسجّلت اليونان 53 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 5123 حالةً.وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم أنه لم تُسجّل حالات وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 210 حالات.// انتهى //22:06ت م0158

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