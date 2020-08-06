

الرباط 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 اغسطس 2020 م واس

مددت الحكومة المغربية سريان حالة الطوارئ الصحية في البلاد لشهر إضافي بسبب استمرار تفشي

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية أن قرار التمديد يسمح للجهات المختصة اتخاذ ما تراه مناسباً للحدّ من تفشي الجائحة، كمنع التنقل داخل الجهات التي تعرف انتشاراً كثيفاً للفيروس، أو التجمعات العمومية، وكذا إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

كما قررت الحكومة المغربية منح وزير الداخلية سلطة اتخاذ ما يراه مناسباً من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في القرار، مع إقرار فرض غرامة مالية على كل شخص لا يرتدي الكمامة الواقية في الأماكن العامة.

وقد كان متوقعاً تمديد حالة الطوارئ الصحية، بالنظر إلى ما تعرفه الحالة الصحية في البلاد من تطورات مقلقة على مستوى عدد الوفيات والحالات الحرجة والخطيرة بشكل غير مسبوق.

// انتهى //

21:34ت م

0153



الرباط 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 اغسطس 2020 م واسمددت الحكومة المغربية سريان حالة الطوارئ الصحية في البلاد لشهر إضافي بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية أن قرار التمديد يسمح للجهات المختصة اتخاذ ما تراه مناسباً للحدّ من تفشي الجائحة، كمنع التنقل داخل الجهات التي تعرف انتشاراً كثيفاً للفيروس، أو التجمعات العمومية، وكذا إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.كما قررت الحكومة المغربية منح وزير الداخلية سلطة اتخاذ ما يراه مناسباً من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في القرار، مع إقرار فرض غرامة مالية على كل شخص لا يرتدي الكمامة الواقية في الأماكن العامة.وقد كان متوقعاً تمديد حالة الطوارئ الصحية، بالنظر إلى ما تعرفه الحالة الصحية في البلاد من تطورات مقلقة على مستوى عدد الوفيات والحالات الحرجة والخطيرة بشكل غير مسبوق.// انتهى //21:34ت م0153

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الحكومة المغربية تمدّد سريان حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.