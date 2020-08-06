السعودية اليوم / نيجيريا تسجّل 457 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

سجّلت نيجيريا خلال الـ24 ساعة الماضية 457 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 44.890 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 972 حالة وفاة ، أما إجمالي حالات التعافي فقد بلغ 23165.

// انتهى //

21:34ت م

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كيب تاون 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسسجّلت نيجيريا خلال الـ24 ساعة الماضية 457 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 17 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 44.890 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 972 حالة وفاة ، أما إجمالي حالات التعافي فقد بلغ 23165.// انتهى //21:34ت م0152

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