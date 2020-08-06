السعودية اليوم / المغرب تسجّل 1144 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 اغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب 1144 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت أيضاً 14 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 449، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 20553 بعد تعافي 559 شخصاً، مشيرةً إلى أنّ عدد الحالات الموجودة في طور العلاج هو 8642، من بينها 115 حالة حرجة.

// انتهى //

21:29ت م

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الرباط 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 اغسطس 2020 م واسسجلت المغرب 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 29644 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت أيضاً 14 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 449، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 20553 بعد تعافي 559 شخصاً، مشيرةً إلى أنّ عدد الحالات الموجودة في طور العلاج هو 8642، من بينها 115 حالة حرجة.// انتهى //21:29ت م0149

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