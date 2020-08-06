السعودية اليوم / جنوب إفريقيا تسجّل 8559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



كيب تاون 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واس

سجّلت جنوب إفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية 8559 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 530.000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9298 حالة وفاة.

// انتهى //

21:12ت م

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كيب تاون 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسسجّلت جنوب إفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية 8559 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, و 414 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 530.000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9298 حالة وفاة.// انتهى //21:12ت م0144

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