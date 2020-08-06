السعودية اليوم / غانا تسجّل ارتفاعا في وفيات وإصابات فيروس كورونا



أكرا 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

سجّلت غانا اليوم 1263 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة الغانية، أن عدد الوفيات وصل إلى 199 حالة بعد تسجيل 8 حالات جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين 35 ألفًا و 563 حالة.

وأشار ذات البيان، إلى أن إجمالي الاختبارات التي أجريت في عموم البلاد للكشف عن الفيروس بلغ 405 آلاف اختبار منذ بدء تفشي الفيروس.

// انتهى //

20:26ت م

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أكرا 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسسجّلت غانا اليوم 1263 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات المصابة إلى 39 ألف و 75 إصابة.وأوضح بيان لوزارة الصحة الغانية، أن عدد الوفيات وصل إلى 199 حالة بعد تسجيل 8 حالات جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين 35 ألفًا و 563 حالة.وأشار ذات البيان، إلى أن إجمالي الاختبارات التي أجريت في عموم البلاد للكشف عن الفيروس بلغ 405 آلاف اختبار منذ بدء تفشي الفيروس.// انتهى //20:26ت م0135

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