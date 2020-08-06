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2020-08-06 البحرين تعلن إحباط عمليتي تهريب متفجرات من إيران أكدت أن حزب الله يقف وراء عمليتي تهريب مواد متفجرة متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت الداخلية البحرينية، مساء اليوم الخميس، إحباط عمليتي تهريب مواد متفجرة من إيران. وأضافت الداخلية البحرينية، في خبر عاجل نشرته العربية”، أنه تم ضبط سيارتين محملتين بالمتفجرات. Advertisements وأوضحت الداخلية البحرينية، أن حزب الله يقف وراء عمليتي تهريب مواد متفجرة من إيران. وتابعت وزارة الداخلية البحرينية أن إفادات الموقوفين تكشف وقوف حزب الله الإرهابي وراء هذه العمليات.



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