2020-08-06

السيطرة على حريق نشب في مكاتب مؤقتة بحي السليمانية في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تمت السيطرة على حريق نشب في مكاتب مؤقتة بحي السليمانية في جدة والواقعة بعيدًا عن مبنى محطة قطار الحرمين دون تسجيل إصابات ولله الحمد.

وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، قد باشرت مساء اليوم، حريقًا اندلع في عدد من البركسات في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “يباشر الآن مدني جدة حريقًا اندلع في عدد من البركسات متخذة كمكاتب إدارية بمساحة (٢٠*٦٠) في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحريق.

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