غرفة جدة تفعل الاستثمار في مجالات الترفيه ترسيخًا للمسؤولية الاجتماعية

2020-08-06

متابعات الخليج 365 - جدة

فتحت غرفة جدة عبر اتفاقية تعاون أبرمتها مع شركة اتحاد حلول الترفيه الرياضية “ESAS” آفاق الاستثمار في المجالات الرياضية والترفيهية والسياحية بما ينعكس على جودة الحياة والأعمال بالمحافظة التي تعتبر وجهة سياحية أساسية مفضلة للكثيرين من داخل المملكة وخارجها.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد يوسف ناغي أن اتفاقية التعاون مع شركة اتحاد حلول الترفيه الرياضية “ESAS” تهدف لتقديم برامج ومنتجات وفعاليات رياضية ترفيهية اجتماعية عائلية لقطاع الأعمال والشركات والمؤسسات الأعضاء في الغرفة بما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية مشيرًا إلى أن هذه البرامج تشمل العاملين بهذه القطاعات وعائلاتهم، مما يتيح المجال للاستثمار في قطاع الترفيه والسياحة والرياضة بالصورة التي تنعكس على جودة الحياة والأعمال بمحافظة جدة.

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من جهته عبر رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد حلول الترفيه الرياضية “ESAS” المهندس حسن أسعد جمجوم عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تتماشى في أهدافها مع توجهات وزارات الرياضة والسياحة والثقافة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك الهيئة العامة للترفيه هيئة الترفيه والاتحادات الرياضية وفي مقدمتها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وثمن الدعم والاهتمام الذي لقيته بطولة كرة السلة التي انطلقت بمشاركة عدد من كبرى الشركات بجدة، مشيرًا إلى أن الفعاليات القادمة التي سيعلن عنها قريبًا ستشهد تفعيل الكثير من الألعاب الشعبية الوطنية التي لاقت رواجًا وإقبالًا عائليًا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19 ” إضافة لألعاب تنس الطاولة والكريكت والألعاب المائية والشاطئية والفروسية والخيل التي تتناسب مع مختلف المجتمع والمنتمين لقطاعات الأعمال وعائلاتهم بمحافظة جدة.

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