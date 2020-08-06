رسوم نقل ملكية السيارة 2020 وإجراءات نقلها

تعمل إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية على تسهيل عملية نقل ملكية السيارة من البائع مالك المركبة إلى المشتري، وقد وضعت الإدارة حزمة من الشروط التي ينبغي توفرها حتى تتم عملية نقل الملكية للمركبة، ومن تلك الشروط إحضار صورة الهوية الشخصية للسعوديين وصورة الإقامة للمقيمين مع تعريف مصدق من الوكيل.

رسوم نقل ملكية سيارة

فرضت إدارة المرور في المملكة العديد من الرسوم الخاصة بالمركبات التي تختلف قيمتها حسب العملية المتعلقة بالسيارة، حيث تختلف قيمة رسوم إصدار الرخصة عن رسوم تجديدها الرّخصة أو الرسوم لنقل الملكية، والتي تختلف قيمتها تبعا لاختلاف فئة السيارة.

وقد حددت المرور، رسوم تبلغ قيمتها 150 ريالاً لنقل ملكية السيارات الخاصة، وسيارات النقل الخاص، والحافلات الصغيرة، ويتم نقل ملكية الدراجات الآلية مقابل 150 ريالاً، كما قدرت الإدارة العامة للمرور أيضًا رسوم تبلغ قيمتها 300 ريالاً، وذلك مقابل النقل لملكية سيارات الأجرة وسيارات النقل العام، وكذلك الحافلات العامة، وأيضًا مركبات الأشغال العامة.

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شروط نقل الملكية للسيارة 2020

وفق إدارة المرور السعودية، توجد مجموعة من الشروط يجب توفرها حتى تتم عملية نقل ملكية أي مركبة، ومنها يلي:

إحضار رخصة السير الأصلية الخاصة بالمركبة.

تقديم عقد مبايعة من أحد معارض السيارات المعتمدة في نفس المدينة.

ضرورة إحضار صورة من رخصة القيادة، والقيام بدفع جميع الرسوم المقررة لعملية النقل.

طريقة نقل ملكية السيارة بالخطوات الصحيحة

تتيح منصة أبشر الإلكترونية من خلال العديد من الخدمات التي تقدمها، خدمة نقل ملكية المركبات، وهو ما يوفر الوقت والجهد على طرفي عملية النقل، حيث لا يشترط ذهابهما إلى إحدى دوائر المرور، ويمكن ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أبشر. قيام المستخدم بملء المعلومات والبيانات المطلوبة، ومن ثم يقوم بالضغط على تسجيل الدخول. اختيار قائمة خدماتي، ومنها باختيار خدمات المرور. يقوم البائع بالضغط على خدمة مبايعة المركبات. ثم خيار عرض السيارة للبيع، ومنها بتحديد السيارة التي يريد بيعها. يقم البائع بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة حول السيارة والمشتري، والضغط على التأكيد.

وبعد قيام البائع بهذه الخطوات يقوم المشتري بالدخول إلى حسابه في المنصة، ومن ثم ينتقل إلى خدمة مبايعة المركبات والولوج على خيار طلبات الشراء، ثم يقوم باختيار السيارة التي يريد شرائها، ومنها باتباع التعليمات التي تظهر أمامه على الموقع لإتمام عملية البيع.