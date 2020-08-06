موعد نزول حساب المواطن بالتاريخ الهجري والميلادي الدفعة الـ33 لشهر…

ننشر موعد نزول حساب المواطن الدفعة الثالثة والثلاثون الخاصة بشهر أغسطس 2020م، حيث يترقب المؤهلين للحصول على دعم برنامج الدعم الحكومي ممن جاءت أسماؤهم ضمن المقبولين للاستفادة من مبالغ الدفعة القادمة حلول موعد الصرف والإيداع، حيث تم الإعلان عن صدور نتائج أهلية دورة الاستحقاق الـ33 التي يتم التحقق منها والإطلاع على الأسماء المقبولة للصرف من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب البرنامج عن المدة المتبقية على صرف حساب المواطن 1441.

وقد تم التوجيه من جانب “مؤسسة النقد العربي السعودي” لكافة البنوك بعدم مساس المبالغ المرصودة لبرنامج حساب المواطن التي تم إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين والمستحقات وعدم اقتطاع أي مبالغ منها لصالح البنوك سواء كانت للقروض الشخصية أو التمويلية، ومن يرغب في الحصول على موعد صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري والميلادي يمكنه ذلك من خلال المقال.

موعد نزول حساب المواطن

تم إطلاق برنامج حساب المواطن الوطني من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل التخفيف من حدة الآثار المحتمل وقوعها جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى المملكة لتنفيذها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الرشيدة 2030.

ويجب العلم أن مقدار دعم حساب المواطن المرصود لكل أسرة يختلف باختلاف قيمة إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين لرب الأسرة، ويشتمل الدعم المُقدم من برنامج حساب المواطن على الزيادة في التكاليف الناتجة عن تصحيح الأسعار للكهرباء والوقود وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة على المشروبات والسلع الغذائية.

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أما عن موعد نزول حساب المواطن دورة الاستحقاق الثالثة والثلاثون الموافق إيداعها لشهر ذي الحجة 1441هـ، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي باعتباره موعداً ثابتاً للإيداع، وذلك بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة التي تقضي بتوحيد موعد صرف الرواتب، وبناءً على ذلك فسوف يتم صرف حساب المواطن أغسطس 2020م في الموعد التالي:

يوم الخميس بتاريخ 10 أغسطس 2020م الموافق لتاريخ 20 ذي الحجة 1441هـ.

بوابة حساب المواطن

يتيح برنامج حساب المواطن السعودي بوابته الإلكترونية أمام كافة المستفيدين والراغبين في الاستفادة من مبالغ الدعم المُقدمة من البرنامج للتسجيل في البرنامج والإطلاع على أسماء المقبولين المؤهلين للاستفادة من المبالغ المستحقة، بالإضافة إلى توفير حاسبة تقديرية لمعرفة القيمة المستحقة بناءً على البيانات المُدخلة، ومن يرغب في دخول موقع حساب المواطن الإلكتروني يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

بوابة حساب المواطن الإلكترونية (ca.gov.sa).

وقد أعلن البرنامج رسمياً اليوم الأربعاء بتاريخ 5 أغسطس 2020م الموافق لتاريخ 15 ذي الحجة 1441هـ عن تبقي 5 أيام على حلول موعد نزول حساب المواطن أغسطس 2020، ومن المقرر أن تبدأ عملية الإيداع مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الصرف، وتستمر على مدار اليوم حتى يتم الانتهاء من إيداع كافة المُستحقات.