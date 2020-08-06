حساب المواطن يرد على الجدل والتساؤلات بشأن حذف الزوجة من حساب المستفيد

تتوارد العديد من الأسئلة والاستفسارات على الحساب الرسمي لتويتر الخاص بحساب المواطن أهمها سؤال يقول: ” هل يمكن حذف الزوجة من حساب المستفيد؟” ، حيث أوضح حساب المواطن من التابعين الذي يمكنهم حذفهم دون التأثير على على حسابك وكيف يمكن حذف أي من التابعين للحساب أو تحديث البيانات الخاصة برب الأسر.

خطوات حذف التابعين لحساب المواطن

قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن. قم باختيار تفاصيل تفاصيل الطلب. ثم قم باختيار بياناتك التابعين. قم بحذف التابع الذي تريد حذفه. واخيراً إضغط على أيقونة (حفظ) لحغظ التغييرات التي قمت بها.

كما أضاف حساب المواطن رداً على السؤال السابق بإمكانية حذف الزوجة أم لا من التابعين لحساب المواطن، ” بإنه يمكن حذف أي من التابعين باستثناء الزوجة حتى لا يؤثر على أهلية واستحقاقك”.

Advertisements

كما أضافت إنه يجوز حذف أحد التابعين لإضافة الزوجة في حالة زواج المستفيد، علماً بإنه عدم إضافة الزوجة لحساب الزوج سيعوق صرف الدعم له.

خطوات تحديث البيانات في حساب المواطن

أولاً قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ثانياً قم باختيار تفاصيل الطلب.

ثالثاً قم بتعديل البيانات التي ترغب بتعديلها.

وأخيراً قم بالضغط على حفظ بعد التأكد من إدخال بياناتك بشكل صحيح.

للشكاوى والإستفسارات

كما أضاف حساب المواطن إنه يمكنك التواصل من خلال خدمة العملاء بالإتصال على الرقم التالي 19912، أو من خلال التواصل على خدمة (صوتك مسموع) إذا كان تواجهك أي مشكلة أو لديك أي شكاوى.

إيداع الدفعة ٣٣ لحساب المواطن

أعلن حساب المواطن على الموقع الرسمي له على “تويتر” أنه يستعد لإيداع الدفعة الجديدة ٣٣ لشهر أغسطس الحالي ، حيث إنه من المفترض أن يتم الإيداع بعد أيام قليلة جدا، وإنه من المتوقع أن يتم الإيداع بعد ٥ أيام حسب ما أوضحته على حسابها تويتر.