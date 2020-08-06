، النصر يطالب بإعفاء رئيس لجنة الحكام ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد رباعية الهلال

طالب نادي النصر من خلال خطاب موجه للاتحاد السعودي لكرة القدم بإعفاء رئيس لجنة الحكام، مشيراً إلى أنه في حال عدم التجاوب في هذا الشأن فإن إدارة النادي تدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد.



وأوضح النصر في بيان إعلامي بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "إلحاقًا لبيان نادي النصر الأول المتعلق بالأخطاء التحكيمية والمدعوم بالأسانيد والملاحظات على أخطاء التحكيم في شهر أكتوبر 2019م الذي قد تنبأ بما جرى وحذر من مغبة الأخطاء التحكيمية وتهديدها لعدالة المنافسة وميزان العدالة".

وتابع البيان: "إلحاقًا لخطاب نادي النصر الأول رقم 2/0029 في شهر فبراير 2020م الموجه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الملاحظات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على عدالة المنافسة في أكثر من مباراة، والتي أمامها كانت مطالبة مجلس إدارة نادي النصر بإعفاء رئيس لجنة الحكام".

وأضاف البيان: "إلحاقًا لخطاب نادي النصر الثاني رقم 3/0031 في شهر مارس 2020م بشأن ذات الموضوع والمتضمن دعم هذه المطالبة بالأسانيد القانونية من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي منحت النادي كعضو في الاتحاد السعودي لكرة القدم الحق القانوني في تقديم هذه المطالبات".

وأشار النادي: "وفقًا لما الخليج 365 فإن مجلس إدارة نادي النصر بقيادة صفوان السويكت ومن مبدأ الشفافية مع جماهير العالمي؛ فقد وجه اليوم خطابه (الثالث) إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المتضمن استمرار مطالبته بإعفاء رئيس لجنة الحكام طالما أن الأخطاء التحكيمية ما زالت مخزية ومؤثرة في عدالة المنافسة ونزاهتها، وكذلك في ظل عجز رئيس لجنة الحكام عن تطوير منظومة عمل الحكام والعاملين في تقنية VAR والفشل الملحوظ في إحضار نخبة حكام العالم رغم توفر متطلبات النجاح من دعم مالي ومعنوي من أصحاب القرار، فعدالة المنافسة وتطور لعبة كرة القدم لابد لهما من وجود حكام كبار على قدر من المسؤولية والدقة؛ وهو ما كان غائباً وبوضوح من الطاقم التحكيمي في مباراة النصر مع الهلال الأخيرة، وخصوصًا حكام تقنية VARحيث كانت الأخطاء التحكيمية واضحة ومؤثرة في نتيجة المباراة باتفاق خبراء التحكيم.

وختم البيان قال: "إن مطالبتنا بضرورة إعفاء رئيس لجنة الحكام لم تجد الإجابة المنطقية والقانونية المقنعة؛ لذا تمت الإشارة في الخطاب بأنه حال استمرار عدم التجاوب في شأن ذلك، فإن لنا مطلبًا آخر كفله النظام الأساسي للاتحاد الذي دائمًا يوصي رئيس مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم ياسر المسحل بضرورة التقيد به؛ وهو الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وهذه الدعوة كفلها النظام الأساسي للاتحاد بموجب أحكام المادة (29) والتصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية على إعفاء رئيس لجنة الحكام استنادًا للمادة (37/1) من ذات النظام".