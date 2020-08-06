، الاتفاق يفتح ملف الفيحاء بتدريب على فترتين.. المالكي يواجه الإعلام غداً ،

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محمد بن مسعود - الدمام - عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالدمام تحضيراً لمواجهة الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب الذي أشرف عليه المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تدريب استشفائي صباحي للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة العدالة والتي كسبها الفريق بهدف دون رد.
فيما أجرى اللاعبون الذين شاركوا في أجزاء من مباراة العدالة والذين لم يشاركوا تدريباً مسائياً على ملعب النادي حيث تخلله دوران اللاعبين حول الملعب بالجري الخفيف، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة جادة على ثلث الملعب.
وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الاتفاق الوطني أحمد المالكي بجانب حارس المرمى محمد الحايطي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في قاعة المؤتمرات بالنادي في تمام الساعة 7 مساءً من يوم غدٍ الجمعة.
الاتفاق يفتح ملف الفيحاء بتدريب على فترتين.. المالكي يواجه الإعلام غداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-06
عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالدمام تحضيراً لمواجهة الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب الذي أشرف عليه المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تدريب استشفائي صباحي للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة العدالة والتي كسبها الفريق بهدف دون رد.
فيما أجرى اللاعبون الذين شاركوا في أجزاء من مباراة العدالة والذين لم يشاركوا تدريباً مسائياً على ملعب النادي حيث تخلله دوران اللاعبين حول الملعب بالجري الخفيف، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة جادة على ثلث الملعب.
وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الاتفاق الوطني أحمد المالكي بجانب حارس المرمى محمد الحايطي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في قاعة المؤتمرات بالنادي في تمام الساعة 7 مساءً من يوم غدٍ الجمعة.
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
09:05 PM
عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالدمام تحضيراً لمواجهة الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب الذي أشرف عليه المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تدريب استشفائي صباحي للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة العدالة والتي كسبها الفريق بهدف دون رد.
فيما أجرى اللاعبون الذين شاركوا في أجزاء من مباراة العدالة والذين لم يشاركوا تدريباً مسائياً على ملعب النادي حيث تخلله دوران اللاعبين حول الملعب بالجري الخفيف، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة جادة على ثلث الملعب.
وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الاتفاق الوطني أحمد المالكي بجانب حارس المرمى محمد الحايطي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في قاعة المؤتمرات بالنادي في تمام الساعة 7 مساءً من يوم غدٍ الجمعة.
، الاتفاق يفتح ملف الفيحاء بتدريب على فترتين.. المالكي يواجه الإعلام غداً ،
المصدر : الخليج 365
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