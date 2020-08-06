رئيس الوزراء يوجه بصرف 10 مليار ريال للسلطة المحلية في المهرة

الخميس 6 أغسطس 2020

ووجه رئيس الوزارء، الدكتور، معين عبدالملك، بصرف (10) مليار ريال يمني من أجل مساعدة السلطة المحلية في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين ، مؤكداً بأنه سوف يقوم بزيارة تفقدية الى محافظة المهرة بعد التشكيل الحكومية الجديدة للإطلاع على الاحتياجات الضرورية وسبل تقديم الخدمات للموطنين في المحافظة. جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض، وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي لمناقشة مجمل، الأوضاع في المحافظة. وخلال اللقاء، استمع رئيس مجلس الوزاء من الوكيل العبودي ، الى شرح تفصيلي من مجمل الأوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة وما تبذلة السلطة المحلية من جهود كبيرة في ملف الخدمات الأساسية، وكذا احتياج السلطة المحلية للدعم المالي لتنفيذ برنامجها الاستثماري والمساهمة في التخفيف من الألتزامات المالية على السلطة المحلية بالمحافظة.

