شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني جدة" يباشر حريقًا اندلع في ساحة "قطار الحرمين" ولا إصابات والان نبدء بالتفاصيل

باشر الدفاع المدني بجدة حريقا اندلع في عدد من البركسات متخذة كمكاتب إدارية بمساحة (٢٠*٦٠) في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية دون تسجيل إصابات حتى الآن.

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