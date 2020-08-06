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2020-08-06 إيقاف قائد مركبة ومرافقه عكسا السير في الأحساء لصدم سيارة أخرى متابعات الخليج 365 - الشرقية Advertisements أعلنت شرطة المنطقة الشرقية أنه تم إيقاف قائد مركبة ومرافقه ظهرا في مقطع فيديو متداول يعكسان حركة السير في الأحساء بقصد صدم مركبة أخرى. وفي التفاصيل، صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، عن إيقاف قائد مركبة ومرافقه ظهرا في مقطع فيديو متداول يعكسان حركة السير على أحد الطرق الرئيسية في محافظة الأحساء بقصد صدم مركبة أخرى عمدًا والاعتداء على قائدها، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر) وذلك نتيجة سوء تفاهم حصل بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.



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