رئيس فرنسا بعد قمة بعبدا: هدفنا أن يبقى لبنان حرًا وصاحب سيادة

2020-08-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعم ومساندة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي خلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى فضلًا عن الخسائر الاقتصادية التي تتجاوز 5 مليارات دولار.

3 كلمات في دعم لبنان

وغرد ماكرون باللغة العربية معبرًا عن دعم باريس المتواصل لبيروت بالقول: “لبنان ليس وحيدًا”.

وكتب ماكرون تغريدة جديدة باللغة الفرنسية قال فيها: إن الضرر الكبير الذي حدث في بيروت يضيف المزيد إلى الأزمة التي يمر بها لبنان منذ سنوات عديدة.

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وتابع: من الملح اتخاذ إجراء.. أردت أن آتي وأستمع وأساعد بنفسي في تنظيم المساعدة الدولية في إشارة إلى زيارته غير المجدولة التي قام بها إلى بيروت بعد التفجير المدمر.

قمة لبنانية فرنسية في بيروت

وأكد الرئيس ماكرون بعد لقاء القمة الذي عقد اليوم في بيروت في قصر بعبدا، مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن “لبنان لن يكون وحيدًا في مواجهة الصعاب”، مشيرًا إلى أن “فرنسا ستقوم بحركة ناشطة لدفع المجتمع الدولي إلى التحرك بفعالية وسرعة للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته”.

وأضاف: “يجب اتخاذ مبادرات سياسية قوية بهدف مكافحة الفساد، وفرض الشفافية، والقيام بالإصلاحات، إضافة إلى معالجة عدم شفافية القطاع المصرفي ووضوحه، وصولًا إلى إجراء تدقيق محاسبي شفاف في المصرف المركزي والنظام المصرفي، وإطلاق التفاوض مع البنك الدولي، ومواصلة أجندة سيدر”.

من جهة أخرى، طلب الرئيس اللبناني من الرئيس ماكرون تزويد لبنان بالصور التي التقطتها الأقمار الصناعية خلال الانفجار في مرفأ بيروت، بهدف توفير معطيات إضافية تساعد التحقيق في ملابسات الجريمة. وقد وعد الرئيس ماكرون بتأمينها في أسرع وقت ممكن.

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