مسلح يحتجز رهائن في مصرف شمال فرنسا

2020-08-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت الشرطة الفرنسية اليوم الخميس، إن مهاجمًا احتجز 6 رهائن في لو هافر شمال غرب فرنسا، وأطلق سراح واحدًا منهم.

وأفادت قناة “الحدث” في نبأ عاجل، مساء اليوم الخميس، بأن المسلح طرح مطالب تتعلق بفلسطين.

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وفي التفاصيل، قالت الشرطة المحلية الفرنسية إن مسلحًا احتجز ستة أشخاص كرهائن في عملية سطو على بنك في مدينة لو هافر الساحلية الفرنسية.

وأفاد موقع إخباري فرنسي أن الشخص مسلح وأن السلطات قلقة من احتمال وجود متفجرات، وأفاد الموقع أن العديد من العملاء كانوا داخل البنك، وذكر الموقع الجديد أن المسلح أطلق سراح امرأة وأن رجلًا يبلغ من العمر 53 عامًا تمكن من الفرار.

وتحركت وحدة الشرطة الفرنسية ورجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث تم وضع سياج أمني، وذكرت وكالة فرانس برس أن مصدرًا في الشرطة قال إن الرجل كان يحمل مسدسًا.

وغردت الشرطة الوطنية بقولها: “عملية للشرطة جارية في شارع بوليفارد دى ستراسبورغ”.

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