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استقالة براين هوك مبعوث أمريكا الخاص بإيران وتعيين إليوت أبرامز

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2020-08-06

استقالة براين هوك مبعوث أمريكا الخاص بإيران وتعيين إليوت أبرامز

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الخميس، استقالة المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك من منصبه.

كما أعلنت مصادر عن تعيين إليوت أبرامز خلفًا لبراين هوك في منصب المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران.

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يشار إلى أن هوك كان أشرف على مباحثات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين بشأن طهران، قبل وبعد إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق النووي قبل عامين.

ومن المناصب التي تقلدها هوك سابقًا، في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن حيث كان مساعدًا لوزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، ومستشارًا للسفير الأمريكي بالأمم المتحدة، ومساعدًا سياسيًا خاصًا للرئيس بمكتب كبير موظفي البيت الأبيض.

كما عمل براين هوك مستشارًا بوزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية.



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