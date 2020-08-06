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فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد إغلاقه بسبب الأمطار الغزيرة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نشر الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة بيانًا إلحاقيًا أعلن من خلاله فتح طريق الهدا “مكة-الطائف” وأن الطريق أصبح سالكًا في كلا الاتجاهين، بعد أن تم إغلاقه بسبب الأمطار الغزيرة.
وقال أمن الطرق في تغريدة، عبر “تويتر”: “إلحاقًا للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق مكة -الطائف (طريق الهدا) بسبب الأمطار؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكًا الآن، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان”.
وكان حساب أمن الطرق قد نشر تنبيها قال فيه: ”تنبيه.. لمستخدمي طريق مكة -الطائف (طريق الهدا) نود التنبيه بإغلاق الطريق بسبب الأمطار الغزيرة، والعمل جارٍ على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع فرع وزارة النقل في المنطقة، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان”.
كما أعلنت إمارة منطقة مكة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، مساء اليوم، إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.
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