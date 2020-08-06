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أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية، يوم غدٍ الجمعة تتمثل في أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة وغبار بعدة مناطق.
وقالت الأرصاد إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما تشمل السواحل من تلك المناطق.
وشملت التوقعات، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، تمتد إلى نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
كما توقعت الأرصاد أن تسجل الأحساء وحفر الباطن 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة غدًا، كما توقعت أن تسجل أبها أقل درجة حرارة بواقع 18 درجة مئوية.
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