القبض على ثلاثيني أشعل النار في سيارة بحائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية في منطقة حائل على مواطن في عقده الثالث من العمر، سكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل وأضرم فيها النار. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب طارق النصار، في بيانه أمس، أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يسكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل ويشعل النار فيها، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو (مواطن بالعقد الثالث من العمر).

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