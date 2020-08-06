الصحة تدعو للاستفادة من خدمات مراكز «تأكد»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الصحة المواطنين والمقيمين كافة إلى الاستفادة من مبادرة مراكز «تأكد»، والتي تواصل تقديم خدماتها في مختلف مناطق المملكة لفحص فيروس كورونا «كوفيد19». وخصصت الصحة تلك المراكز لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، لا سيما خلال فترة التجمعات العائلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أن مراكز «تأكد» تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، وأن مراكز تأكد في الرياض والدمام تعمل على مدار 24 ساعة. وأشارت إلى أن مراكز تأكد توجد حاليا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة.

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