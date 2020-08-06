ضبط 2160 ناقلة استغلت ساحات أحياء جدة

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من جهة أخرى أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية بريمان 12 من محلات الملاحم وصوالين الحلاقة المخالفة، بجانب إنذار 12 موقعا، ضمن نشاطها الرقابي.
أبرز مخالفات الشاحنات:
ضخ المياه من قبل «الصهاريج»
رمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها
الوقوف في الساحات والشوارع الداخلية
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