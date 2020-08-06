ضبط 2160 ناقلة استغلت ساحات أحياء جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة جدة 2160 سيارة نقل مخالفة خلال يوليو الماضي، لاستغلالها الساحات العامة والشوارع داخل الأحياء كمواقف، ورمي المخلفات. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية، مبينا أن قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية نفذ جولات ميدانية مكثفة وتطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، لما تسببه من أضرار وإزعاج أثناء وقوفها أمام المساكن وبين الشوارع الفرعية في الأحياء. من جهة أخرى أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية بريمان 12 من محلات الملاحم وصوالين الحلاقة المخالفة، بجانب إنذار 12 موقعا، ضمن نشاطها الرقابي. أبرز مخالفات الشاحنات: Advertisements ضخ المياه من قبل «الصهاريج» رمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها الوقوف في الساحات والشوارع الداخلية

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