إقناع 2000 مدخن بالإقلاع عن التدخين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت جمعية «كفى» للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة خدماتها لنحو 2000 شخص مدخن من مختلف الأعمار، منذ مطلع العام الحالي 2020. وأوضح المدير العام للجمعية إبراهيم الحمدان، أن حملات الجمعية عن بعد عبر صفحاتها بوسائل «السوشيال ميديا» قادت 2000 شخص للإقلاع عن التدخين، وطلب الاستشارة والعلاج.

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