طالبات المدارس أكثر من الطلاب بكل المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفوق عدد الطالبات على عدد الطلاب في مدارس التعليم العام بجميع المناطق الإدارية، وكان الفارق الأكبر في الرياض، إذ شكلت الطالبات 53.6% من إجمالي عدد الطلبة بالمدارس، تليها الباحة بنسبة طالبات 53.5%، وثالثا المدينة المنورة بنسبة طالبات 53.3%، وذلك بحسب التقرير السنوي الصادر عن وزارة التعليم لعام 2019م الذي اطلعت عليه الصحيفة.

وبحسب التقرير وبتقسيم إجمالي عدد الطلاب بمدارس التعليم العام بكل منطقة إدارية على إجمالي عدد الفصول فيها، يتضح أن الشرقية هي الأعلى من حيث عدد الطلاب بالفصول بـ23.7 طالبا في الفصل، تليها نجران بـ23.6 طالبا، وتبوك بـ22.8 طالبا، ومكة المكرمة بـ22.6 طالبا، وجازان بـ22.1 طالبا في الفصل.

أما المناطق الأقل كثافة طلابية في الفصول، فكانت الباحة بـ14.6 طالبا لكل فصل، تليها حائل بـ17.9 طالبا، ثم عسير بـ18.3 طالبا، والقصيم بـ18.4 طالبا لكل فصل.

توزيع العناصر الأساسية للتعليم العام حسب المناطق الإدارية

الرياض

-المدارس

إجمالي 576‪5

بنين 253‪3

بنات 323‪2

- الفصول

إجمالي 69,1‪58

بنين 31,5‪04

بنات 37,6‪57

الطلاب

إجمالي 1,48‪9,062

بنين 690‪,575

بنات 798‪,487

معلمون ومعلمات

إجمالي 120‪,525

معلمون 50,9‪25

معلمات 69,6‪00

مكة

-المدارس

إجمالي 440‪7

بنين 197‪7

بنات 243‪0

- الفصول

إجمالي 63,4‪97

بنين 30,7‪31

بنات 32,7‪66

الطلاب

إجمالي 1,43‪6,873

بنين 692‪,283

بنات 744‪,590

معلمون ومعلمات

إجمالي 113‪688

معلمون 51,5‪64

معلمات 62,1‪24

المدينة المنورة

-المدارس

إجمالي 163‪1

بنين 714‪

بنات 917‪

- الفصول

إجمالي 20,446

بنين 9,633

بنات 10,813

الطلاب

إجمالي 444‪,011‪

بنين 207‪,351‪

بنات 236‪,660‪

معلمون ومعلمات

إجمالي 39,099

معلمون 17,638

معلمات 21,461

القصيم

-المدارس

إجمالي 1,694

بنين 755‪

بنات 939‪

- الفصول

إجمالي 15,731

بنين 747‪9

بنات 825‪2

الطلاب

إجمالي 289‪,600‪

بنين 137‪,447‪

بنات 152‪,153‪

معلمون ومعلمات

إجمالي 30,647

معلمون 13,395

معلمات 17,252

الشرقية

-المدارس

إجمالي 2,628

بنين 1,182

بنات 1,446

- الفصول

إجمالي 37,099

بنين 17,764

بنات 19,335

الطلاب

إجمالي 882‪,574‪

بنين 415‪,502‪

بنات 467‪,072‪

معلمون ومعلمات

إجمالي 64,784

معلمون 30,281

معلمات 34,504

عسير

-المدارس

إجمالي 2,549

بنين 1,199

بنات 1,350

- الفصول

إجمالي 25,636

بنين 12,374

بنات 13,262

الطلاب

إجمالي 471‪,651‪

بنين 224‪,763‪

بنات 246‪,888‪

معلمون ومعلمات

إجمالي 46,779

معلمون 21,345

معلمات 25,434

حائل

-المدارس

إجمالي 973‪

بنين 474‪

بنات 499‪

- الفصول

إجمالي 877‪3

بنين 4,339

بنات 4,434

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الطلاب

إجمالي 157‪,521‪

بنين 75,078

بنات 82,443

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معلمون ومعلمات

إجمالي 17,506

معلمون 8,585

معلمات 8,921

**الحدود الشمالية

-المدارس

إجمالي 426‪

بنين 204‪

بنات 222‪

- الفصول

إجمالي 386‪8

بنين 1,867

بنات 2,001

الطلاب

إجمالي 84,821

بنين 40,695

بنات 44,126

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معلمون ومعلمات

إجمالي 7,377

معلمون 3,798

معلمات 3,579

**جازان

-المدارس

إجمالي 1,344

بنين 682‪

بنات 712‪

- الفصول

إجمالي 15,552

بنين 7,751

بنات 7,801

الطلاب

إجمالي 344‪,648‪

بنين 164‪,083‪

بنات 180‪,565‪

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معلمون ومعلمات

إجمالي 27,507

معلمون 12,811

معلمات 14,698

**نجران

-المدارس

إجمالي 537‪

بنين 248‪

بنات 289‪

- الفصول

إجمالي 5,823

بنين 2,852

بنات 2,971

الطلاب

إجمالي 137‪,526‪

بنين 66,350

بنات 71,176

معلمون ومعلمات

إجمالي 9,747

معلمون 4,411

معلمات 5,336

الباحة

-المدارس

إجمالي 576‪5

بنين 253‪3

بنات 323‪2

- الفصول

إجمالي 691‪58

بنين 315‪04

بنات 376‪57

الطلاب

إجمالي 1,48‪9,062

بنين 690‪575

بنات 798‪,487

-----------------

معلمون ومعلمات

إجمالي 120‪,525

معلمون 50,9‪25

معلمات 69,6‪00

الجوف

-المدارس

إجمالي 632‪

بنين 291‪

بنات 341‪

- الفصول

إجمالي 6,743

بنين 3,238

بنات 3,505

الطلاب

إجمالي 142‪,584‪

بنين 67,82

بنات 75,502

معلمون ومعلمات

إجمالي 12,755

معلمون 6,064

معلمات 6,691

تبوك

-المدارس

إجمالي 856‪

بنين 376‪

بنات 480‪

- الفصول

إجمالي 9,217

بنين 4,331

بنات 4,886

الطلاب

إجمالي 210‪,856‪

بنين 101‪,027‪

بنات 109‪,829‪

معلمون ومعلمات

إجمالي 16,417

معلمون 7,525

معلمات 8,892