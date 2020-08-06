طالبات المدارس أكثر من الطلاب بكل المناطق

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وبحسب التقرير وبتقسيم إجمالي عدد الطلاب بمدارس التعليم العام بكل منطقة إدارية على إجمالي عدد الفصول فيها، يتضح أن الشرقية هي الأعلى من حيث عدد الطلاب بالفصول بـ23.7 طالبا في الفصل، تليها نجران بـ23.6 طالبا، وتبوك بـ22.8 طالبا، ومكة المكرمة بـ22.6 طالبا، وجازان بـ22.1 طالبا في الفصل.
أما المناطق الأقل كثافة طلابية في الفصول، فكانت الباحة بـ14.6 طالبا لكل فصل، تليها حائل بـ17.9 طالبا، ثم عسير بـ18.3 طالبا، والقصيم بـ18.4 طالبا لكل فصل.
توزيع العناصر الأساسية للتعليم العام حسب المناطق الإدارية
الرياض
-المدارس
إجمالي 5765
بنين 2533
بنات 3232
- الفصول
إجمالي 69,158
بنين 31,504
بنات 37,657
الطلاب
إجمالي 1,489,062
بنين 690,575
بنات 798,487
معلمون ومعلمات
إجمالي 120,525
معلمون 50,925
معلمات 69,600
مكة
-المدارس
إجمالي 4407
بنين 1977
بنات 2430
- الفصول
إجمالي 63,497
بنين 30,731
بنات 32,766
الطلاب
إجمالي 1,436,873
بنين 692,283
بنات 744,590
معلمون ومعلمات
إجمالي 113688
معلمون 51,564
معلمات 62,124
المدينة المنورة
-المدارس
إجمالي 1631
بنين 714
بنات 917
- الفصول
إجمالي 20,446
بنين 9,633
بنات 10,813
الطلاب
إجمالي 444,011
بنين 207,351
بنات 236,660
معلمون ومعلمات
إجمالي 39,099
معلمون 17,638
معلمات 21,461
القصيم
-المدارس
إجمالي 1,694
بنين 755
بنات 939
- الفصول
إجمالي 15,731
بنين 7479
بنات 8252
الطلاب
إجمالي 289,600
بنين 137,447
بنات 152,153
معلمون ومعلمات
إجمالي 30,647
معلمون 13,395
معلمات 17,252
الشرقية
-المدارس
إجمالي 2,628
بنين 1,182
بنات 1,446
- الفصول
إجمالي 37,099
بنين 17,764
بنات 19,335
الطلاب
إجمالي 882,574
بنين 415,502
بنات 467,072
معلمون ومعلمات
إجمالي 64,784
معلمون 30,281
معلمات 34,504
عسير
-المدارس
إجمالي 2,549
بنين 1,199
بنات 1,350
- الفصول
إجمالي 25,636
بنين 12,374
بنات 13,262
الطلاب
إجمالي 471,651
بنين 224,763
بنات 246,888
معلمون ومعلمات
إجمالي 46,779
معلمون 21,345
معلمات 25,434
حائل
-المدارس
إجمالي 973
بنين 474
بنات 499
- الفصول
إجمالي 8773
بنين 4,339
بنات 4,434
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الطلاب
إجمالي 157,521
بنين 75,078
بنات 82,443
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معلمون ومعلمات
إجمالي 17,506
معلمون 8,585
معلمات 8,921
**الحدود الشمالية
-المدارس
إجمالي 426
بنين 204
بنات 222
- الفصول
إجمالي 3868
بنين 1,867
بنات 2,001
الطلاب
إجمالي 84,821
بنين 40,695
بنات 44,126
-----------------
معلمون ومعلمات
إجمالي 7,377
معلمون 3,798
معلمات 3,579
**جازان
-المدارس
إجمالي 1,344
بنين 682
بنات 712
- الفصول
إجمالي 15,552
بنين 7,751
بنات 7,801
الطلاب
إجمالي 344,648
بنين 164,083
بنات 180,565
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معلمون ومعلمات
إجمالي 27,507
معلمون 12,811
معلمات 14,698
**نجران
-المدارس
إجمالي 537
بنين 248
بنات 289
- الفصول
إجمالي 5,823
بنين 2,852
بنات 2,971
الطلاب
إجمالي 137,526
بنين 66,350
بنات 71,176
معلمون ومعلمات
إجمالي 9,747
معلمون 4,411
معلمات 5,336
الباحة
-المدارس
إجمالي 5765
بنين 2533
بنات 3232
- الفصول
إجمالي 69158
بنين 31504
بنات 37657
الطلاب
إجمالي 1,489,062
بنين 690575
بنات 798,487
-----------------
معلمون ومعلمات
إجمالي 120,525
معلمون 50,925
معلمات 69,600
الجوف
-المدارس
إجمالي 632
بنين 291
بنات 341
- الفصول
إجمالي 6,743
بنين 3,238
بنات 3,505
الطلاب
إجمالي 142,584
بنين 67,82
بنات 75,502
معلمون ومعلمات
إجمالي 12,755
معلمون 6,064
معلمات 6,691
تبوك
-المدارس
إجمالي 856
بنين 376
بنات 480
- الفصول
إجمالي 9,217
بنين 4,331
بنات 4,886
الطلاب
إجمالي 210,856
بنين 101,027
بنات 109,829
معلمون ومعلمات
إجمالي 16,417
معلمون 7,525
معلمات 8,892
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.