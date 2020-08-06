شكرا لقرائتكم خبر كراسي للجلوس في واجهات القطيف البحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ركبت بلدية محافظة القطيف ممثلة في إدارتي النظافة والحدائق 35 كرسيا للجلوس في مختلف الواجهات البحرية بالمحافظة، في القطيف وسيهات وتاروت.

من جهة أخرى وفرت البلدية لعمال النظافة مظلات خاصة خفيفة الوزن بيضاء تعكس أشعة الشمس تربط على الرأس لحمايتهم من أشعة الشمس خلال ساعات عملهم الصباحية وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق مبادئ السلامة والصحة المهنية.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني حرص البلدية على التعامل بشكل إنساني مع عمال عقود ومشروعات النظافة واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة العمال وتجنيبهم العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف.