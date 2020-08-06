كراسي للجلوس في واجهات القطيف البحرية

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من جهة أخرى وفرت البلدية لعمال النظافة مظلات خاصة خفيفة الوزن بيضاء تعكس أشعة الشمس تربط على الرأس لحمايتهم من أشعة الشمس خلال ساعات عملهم الصباحية وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق مبادئ السلامة والصحة المهنية.
وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني حرص البلدية على التعامل بشكل إنساني مع عمال عقود ومشروعات النظافة واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة العمال وتجنيبهم العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف.
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