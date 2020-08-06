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تسليم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة ضمن مبادرة «دوري جود»

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- بواسطة أيمن الوشواش - سلمت منصة جود الإسكان بين شوطي مباراة النصر والهلال أمس الأول على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، عددا من الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة ممن تنطبق عليهم شروط المنصة، بحضور نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله البدير، فيما تم تكريم الناديين على مساهمتهما في خدمة الأسر وتوفير المسكن لها.

ويأتي تسليم الوحدات السكنية في إطار مبادرة «دوري جود» في رمضان الماضي بمشاركة الأندية السعودية وجماهيرها لدعم الأسر الأشد حاجة بتمكينها من الحصول على المسكن، وذلك بالشراكة بين وزارتي والإسكان، إذ أثمرت هذه المساهمات عن توفير المسكن لمئات الأسر على مستوى مختلف مناطق المملكة.

وشهدت مبادرة دوري جود منذ إطلاقها تفاعلا واسعا من جميع أندية دوري الأمير للمحترفين، بمشاركة رؤساء الأندية والجماهير ، فيما تتواصل عملية تسليم المزيد من الوحدات السكنية للأسر المستفيدة من المبادرة خلال المباريات التي تقام في الدوري.

وتعد منصة «جود الإسكان» واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم المساعدة إلى الأسر الباحثة عن المسكن، وفق آلية محوكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ قدره 100 مليون ريال، ومن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمبلغ قدره 50 مليون ريال، تأكيدا على اهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة «جود الإسكان».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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