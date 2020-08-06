وزير الخارجية ورئيس وزراء السودان يستعرضان مستجدات القضايا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا، أمس، برئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا بمستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك. Advertisements وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الراهنة، وجهود تعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي. وأجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا بوزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان باتريسا خميسا واني. واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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